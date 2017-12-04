Снегоуборочные машины выехали на расчистку дорог в Москве

На расчистку дорог в Москве от последствий мощного снегопада выехали 10 тысяч спецмашин. Также непогода в столице России привела к задержкам и отменам 300 авиарейсов. Отставание от расписания некоторых маршрутов достигало двух часов.

Ближе к середине дня в городе стало теплеть, сообщают Известия. Синоптики предупредили жителей Москвы о возможной гололедице, столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о погоде, а городской департамент транспорта попросил по возможности пересаживаться на общественный транспорт.

Утром 4 декабря на дорогах было затруднено движение. Днем загруженность снизилась с максимальных 9 баллов до 6 баллов. До конца дня, по данным МЧС, в Москве и Подмосковье ожидаются сильный ветер, снегопад и гололед. Вечером столбик термометра опустится до минус четырех градусов.