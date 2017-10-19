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Сокращение численности насекомых в Германии угрожает всей экосистеме

Это не зависит от среды обитания

Глобальное снижение насекомых в Германии вызвало большой интерес у ученых, политиков и широкой общественности.

Ученые считают, что потеря разнообразия и численности насекомых спровоцирует каскадное воздействие на пищевые цепочки и поставит под угрозу всю экосистему, сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Экологи использовали стандартизованный протокол для измерения общей биомассы насекомых с использованием ловушек Malaise, развернутых более 27 лет в 63 природоохранных зонах Германии, чтобы определить тенденцию развития местной энтомофауны.

Анализ показал снижение на 76%, а в середине лета — на 82% в летучей биомассе насекомых за 27 лет. Это снижение не зависит от среды обитания, в то время как изменения в погодных условиях, землепользовании и характеристиках мест обитания могут стать причиной исчезновения насекомых.

Эта потеря биомассы насекомых должна учитываться при оценке снижения численности видов в качестве источника пищи и функционирования экосистемы в европейском ландшафте.

 

 


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Белоснежка
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