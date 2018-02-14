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14 февраля, в 11:54
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Снижение тарифов: Минстрой утвердит льготы для раздельных отходов

Почти 15% россиян имеют доступ к раздельному сбору

Минстрой России разработал проект постановления по введению льготных условий для тех, кто сортирует отходы по видам для дальнейшей переработки.

Согласно проекту, изменения внесут сразу в несколько нормативных актов, которые регулируют систему обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба Минстроя России.

«Разработка и утверждение различных нормативов накопления ТКО и тарифов на услугу по обращению с отходами будет способствовать внедрению в регионах системы раздельного сбора мусора, которая признана экологами самой эффективной», – сказали в ведомстве.

Изменения существующей нормативной базы помогут сделать эту реформу экономически выгодной.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что Гринпис России выпустил рейтинг доступности раздельного сбора мусора в городах с населением более 100 тысяч человек. Из 73 миллионов жителей крупных городов доступ к раздельному сбору имеют 14,5% населения.

 

 


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