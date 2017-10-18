Собчак будет баллотироваться в президенты России

Ксения Собчак заявила о своем намерении участвовать в выборах президента Российской Федерации в 2018 году.

«Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат недопущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать «Хватит! Достали!», обратилась Ксения к будущим избирателям через газету «Ведомости».

35-летняя телеведущая подчеркнула, что она станет рупором тех, кто желает озвучивать претензии к действующей системе власти в России. Также Собчак отметила, что она станет своеобразным кандидатом на роль «Против всех».

Ранее «Практика» писала о намерении Ксении Собчак пойти в президенты, но тогда телеведущая опровергла участие в выборах 2018 года.