Собчак допустила возможность снятия своей кандидатуры с выборов

Ксения Собчак допустила возможность снятия с президентских выборов в пользу Григория Явлинского или Алексея Навального.

Об этом, как сообщает РИА Новости, журналист и кандидат в президенты заявила на встрече со своими сторонниками в Екатеринбурге.

“Я… во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры”, – заявила Ксения Собчак, отвечая на вопрос об отсутствии единства среди оппозиции.

Собчак, однако, уточнила, что снимется в пользу Навального только если он будет зарегистрированным кандидатом.