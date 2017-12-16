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16 декабря, в 18:57
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Собчак допустила возможность снятия своей кандидатуры с выборов

Кандидат в президенты призналась, что готова отказаться в гонке в пользу других соискателей

Ксения Собчак допустила возможность снятия с президентских выборов в пользу Григория Явлинского или Алексея Навального.

Об этом, как сообщает РИА Новости, журналист и кандидат в президенты заявила на встрече со своими сторонниками в Екатеринбурге.

“Я… во многом не согласна с Навальным, но у нас с Навальным и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры”, – заявила Ксения Собчак, отвечая на вопрос об отсутствии единства среди оппозиции.

Собчак, однако, уточнила, что снимется в пользу Навального только если он будет зарегистрированным кандидатом.


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Галимова Альфия
Гость
Галимова Альфия

Цель у них действительно общая – сместить Путина и разрушить Россию ……Однополчане ….

7 дней 3 часов назад
Марина
Гость
Марина

Можно подумать, что присутствие этих двух недокандидатов как-то повлиять может на ход выборов! Просто смешно.

6 дней 13 часов назад
Людмила
Гость
Людмила
Это стоит сделать. Не годится тащить из своего междусобойчика в большую страну кривляние. Просто отвратительно, не хочется даже смотреть на её выступления: крутится как уж на сковородке. Лишь бы последнее слово было за ней. Видимо в своей тусовке она считается умной, только потому что умеет составлять предложения из слов, не используя маты и слова-паразиты. Не любое слово интересно. Слушают, когда есть что слушать. Кажется, она не знала правды о себе. А теперь, узнав, сильно удивилась. Живи своей частной жизнью, как тебе нравится, но для больших дел нужен порядочный и умный человек, который беспокоится о будущем страны искренно. Искренность здесь (гламурной… Read more »
6 дней 12 часов назад