Собчак и Гордон подали документы в ЦИК

Телеведущая Ксения Собчак подала в ЦИК России документы на выдвижение от партии «Гражданская инициатива» своей кандидатуры на выборах президента РФ.

В свою очередь, лидер партии добрых дел Андрей Кириллов рассказал журналистам о выдвижении кандидата на пост президента РФ Екатерины Гордон. “Екатерина Гордон выдвинута кандидатом в президенты от Партии добрых дел, все делегаты съезда партии проголосовали за нее единогласно”, – сказал Кириллов.

В Центризберкоме пока что данную информацию не подтвердили. Официально принятыми и проверенными считаются документы только тех кандидатов, которые опубликованы на сайте комитета.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что в субботу, 23 декабря, Ксения Собчак была принята в ряды партии “Гражданская инициатива”.