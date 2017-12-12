Собчак: нам придется побороться за свои гражданские права

Ксения Собчак, кандидат в президенты России от партии “Гражданская платформа” высказалась по поводу блокировки медиапроектов общественного и политического деятеля Михаила Ходорковского.

“Символично, что именно сегодня, в День Конституции, которую писал и мой отец, заблокированы сайты “Открытая Россия”, “Вместо Путина”, “Ходорковский.ру”, “Открытое право”, “Команда Открытой России” и “Открытый университет” и даже сообщество ОР в “Одноклассниках”, – написала Собчак на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Она назвала этот шаг “очередным беспределом” по отношению к Михаилу Ходорковскому и организованной им работе.

“Власть в очередной раз пытается запугать Ходорковского, давая ясно понять, что решение уехать из страны было единственно верным, и всех нас тоже запугивают. Чтоб неповадно было”, – заявила Собчак.

Также кандидат в президенты отметила, что мэрия в очередной раз ответила ее штабу отказом на запрос о проведении пикетов.

“Мы живем в стране, где за свои гражданские права нам придется побороться. Иначе их постепенно отнимут у нас все”, – написала в заключение своего обращения Собчак.