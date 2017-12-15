Собчак открывает штаб «Против всех» в Екатеринбурге

В субботу, 16 декабря, в 15:00 состоится открытие штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге.

Об этом сообщила журналистка и возможный кандидат в президенты России Ксения Собчак на YouTube-канале. «Я хочу лично познакомиться с волонтерами и своими сторонниками, а также наметить план по сбору подписей», – сказала Собчак.

Собчак подчеркнула, что в ближайшие месяцы предстоит большая работа, поэтому она приглашает всех на открытую встречу в конференц-зале отеля «Онегин».

Журналистка отметила, что главной целью ее поездки будет общение с людьми.

Собчак просит всех, у кого есть проблемы, которые она и ее команда могут помочь решить, связаться с руководителем штаба в Екатеринбурге.