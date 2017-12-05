Собчак после выборов намерена создать правую партию

Телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении создать политическую партию после выборов президента.

Она подчеркнула, что хочет возродить правое движение, сообщает РИА Новости. В своем интервью Собчак подчеркнула, что ее роль создать движение, которого долго не было в России.

“Моя роль – человека, который, показав некий результат строчкой “против всех”, потом может сформировать большое движение, партию, которая сможет участвовать в думских выборах”, — сказала телеведущая.

Президентские выборы, в которых намерена участвовать Ксения Собчак, состоятся в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует в декабре 2017 года.

Ранее «Практика» сообщала, что Собчак на канале YouTube представила трейлер своего предвыборного интернет-канала «Я против!», на котором можно будет посмотреть дневники кампании.