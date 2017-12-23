Собчак представила свою предвыборную платформу

На съезде партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак представила положения своей платформы «123 трудных шага».

Текст платформы опубликован на сайте кандидата «против всех». На нем видно, что в поддержку Собчак уже отдали свои голоса более 99 тысяч избирателей из необходимых 100 тысяч.

«Сегодня один из самых важных дней в моей жизни. Это день, когда при вашей поддержке, я официально выдвигаюсь на соискание самой главной должности в России — должности президента», – сказала Собчак во время выступления.

Возможный кандидат в президенты назвала платформу одной из возможных позиций в диалоге и призывом его возобновления с учетом всех предыдущих ошибок.

Программу разрабатывали независимые эксперты совместно с членами партии «Гражданская инициатива». По словам Собчак, работа над программой продолжается, и она приглашает принять в ней участие всех российских граждан.