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07 декабря, в 09:49
Новости

Собчак прокомментировала возможный исход выборов с участием Путина

Президент России заявил, что будет баллотироваться на следующий срок

Ксения Собчак прокомментировала возможный исход выборов с участием Путина. Она считает, что Путин станет новым президентом России, если примет участие в президентской гонке.

Несмотря на это, Собчак, которая изъявила желание участвовать в выборах, не намерена снимать свою кандидатуру, сообщает РИА Новости.

В среду, 6 декабря, телеведущая встретилась с волонтерами и рассказала, что не видит в выдвижении кандидатуры Путина в президенты никакого события. По ее словам, на выборах в 2018 году поддержка Путина будет более слабой, как кажется.

«Мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда», – сказала телеведущая. Собчак подчеркнула, что не собирается сдаваться и будет идти до конца.

В России выборы президента запланированы на март 2018 года. Избирательная кампания кандидатов начнется в конце 2017 года.


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valeriy
Гость
valeriy

к маме нарусовой метит в совет федераций такого говна там и так зашкаливает

15 дней 23 часов назад
Руслан
Гость
Руслан

от создателей дома 2!
она намерена вернуться на телеэкраны страны!
она намерена получить бабки которые выделят каждому кандидату…
и не факт что их вернёт….

15 дней 5 часов назад