Ксения Собчак прокомментировала возможный исход выборов с участием Путина. Она считает, что Путин станет новым президентом России, если примет участие в президентской гонке.

Несмотря на это, Собчак, которая изъявила желание участвовать в выборах, не намерена снимать свою кандидатуру, сообщает РИА Новости.

В среду, 6 декабря, телеведущая встретилась с волонтерами и рассказала, что не видит в выдвижении кандидатуры Путина в президенты никакого события. По ее словам, на выборах в 2018 году поддержка Путина будет более слабой, как кажется.

«Мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда», – сказала телеведущая. Собчак подчеркнула, что не собирается сдаваться и будет идти до конца.

В России выборы президента запланированы на март 2018 года. Избирательная кампания кандидатов начнется в конце 2017 года.