Собчак: в Крыму нужно провести еще один референдум

Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от партии “Гражданская платформа”, считает, что на территории Крыма нужно провести еще один референдум.

Как передает ТАСС, Собчак в эфире программы “60 минут” на телеканале “Россия 1″ заявила, что крымчанам следует предложить как минимум три варианта: Крым остается в составе России, Крым возвращается в состав Украины, Крым становится независимым государством.

Она также отметила, что считает голосование, прошедшее в 2014 году, когда решался вопрос о вступлении Крыма в состав России, фальшивым. Собчак пояснила, что реальный референдум не может предусматривать только один вопрос.

В Крыму должен быть проведен референдум с наблюдателями, и крымчанам должен быть задан не один вопрос, а три”, – заявила кандидат в президенты.

Как ранее передавала “Практика”, в конце октября известная телеведущая Ксения Собчак сообщала о своем намерении участвовать в выборах президента Российской Федерации в 2018 году в качестве кандидата “Против всех”.