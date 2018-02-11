Собянин: 95% москвичей будут жить в пешей доступности от метро

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в ближайшем будущем 95 процентов жителей столицы будут жить в пешей доступности от метро.

Об этом он написал в своем Twitter в воскресенье, 11 февраля.

“Наша цель на ближайшие годы — метро в шаговой доступности у 95% москвичей”, – говорится в сообщении.

При этом Собянин отметил, что уже в 2018 году метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы города. Кроме того, откроется для пассажиров и первый участок Большой кольцевой линии, а салатовая ветка метрополитена будет продлена до станции “Селигерская”.

Ранее Praktika.ru писала о разработке проекта интеграции Рижского направления железной дороги с 14-й линией метрополитена, Московским центральным кольцом.