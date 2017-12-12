Собянин назвал главные достижения 2017 года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных достижениях столицы в 2017 году. Среди них он назвал реконструкцию стадиона “Лужники”, который был закрыт в течение четырех лет, открытие парка “Зарядье”, начало программы реновации жилья и завершение проекта “Моя улица” по созданию комфортной городской среды.

“На мой взгляд, в 2017 году важнейшим проектом, который определяет не только настоящее, но и будущее Москвы, является реновация жилого фонда. Проект напрямую коснется миллиона, а косвенно – значительно большего количества москвичей”, – цитирует мэра ТАСС. После реализации программы ветхое жилье заменят новые дома, которые изменят облик Москвы.

Также этому поспособствовала программа “Моя улица”, в рамках которой были отреставрированы исторические культурные объекты, налажены системы освещения и безопасности, отремонтирована инженерная инфраструктура и высажены деревья в центре столицы.