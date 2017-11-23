Собянин не хочет переходить на работу в федеральные органы власти

Сергей Собянин заявил, что ему нравится занимаемая должность и он не хочет переходить на работу в федеральные органы власти.

Об этом мэр Москвы рассказал в четверг в эфире радиостанции “Говорит Москва”, сообщает ТАСС. Собянин отметил, что ему комфортно работать в Москве. Он считает должность мэра мужской серьезной работой, на которой есть возможность реализовывать интересные проекты.

Градоначальник заявил, что работа в администрации президента и аппарате правительства очень тяжелая и неблагодарная, поэтому он больше не хочет туда возвращаться.

Собянин также заметил, что работа мэра российской столицы очень ответственная и тяжелая, но также и очень интересная, так как ему приходится отвечать за проекты. «Когда ты видишь конечный результат, это очень здорово”, – сказал мэр.

Пост мэра Москвы Сергей Собянин занял в 2010 году. До этого политик работал в администрации президента РФ и был руководителем аппарата правительства России.