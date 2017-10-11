Собянин открыл парк «Усадьба Михалково» после благоустройства

В среду, 11 октября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после благоустройства парк «Усадьба Михалково» в Головинском районе столицы России.

Градоначальник пояснил, что парк «Михалково» — историческое место, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Он давно не реставрировался и с 1970-х годов был в запустении, сообщает РИА Новости.

Теперь он готов к приему гостей. В парке были очищены пруды, отреставрированы две исторические видовые башни-беседки, реконструированы пешеходные мостики, проложено 3,5 километра велодорожек, созданы пять спортивных зон и три детские площадки.

Кроме того, до конца этого года столичные власти высадят в «Михалково» более 200 деревьев и порядка 3,6 тысяч кустарников, среди которых дубы, клены, яблони, березы, липы, ивы и боярышник.

Ранее «Практика» писала о том, что Сергей Собянин рассказал об открытии паркур-парка в центре Москвы.