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20 декабря, в 20:55
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Собянин отправил в отставку глав трех районов Москвы

Они уволены за невнимание к обращениям граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отстранении от должности глав трех столичных районов.

“Уволил трех глав районов: Филевский парк, Ховрино и Некрасовка, за невнимательное отношение к запросам жителей”, – говорится в сообщении мэра столицы в соцсети ВКонтакте.

Собянин уточнил, что одного из них он отстранил от работы за жалобы граждан на неудовлетворительное содержание дорог, второго – за ненадлежащее содержание дворовых территорий, а третьего – за проблемы с вывозом мусора.

Ранее Praktika.ru рассказывала, какие достижения столицы в 2017 году Сергей Собянин считает наиболее значимыми.

 


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