Собянин подписал постановление об увеличении пенсий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении большинства социальных выплат в 2018 году, которое было принято на заседании президиума правительства российской столицы.

Так, со следующего года неработающие пенсионеры, проживающие в Москве 10 лет и более, будут получать на 21% больше — 17,5 тысячи рублей вместо 14,5 тысячи рублей. Выплаты на детей в малообеспеченных семьях вырастут в 3-5 раз, пособия на детей в многодетных семьях — в 2 раза, сообщает «Интерфакс».

«Большинство остальных выплат также увеличатся в два и более раза», — добавил Собянин и отметил, что экономика Москвы в последний период времени набирает обороты, а реальные доходы населения растут.

«К сожалению, это в меньшей степени касается малообеспеченных семей и пенсионеров», — заявил мэр на заседании и пояснил, что именно поэтому власти столицы приняли решение о существенном увеличении социальных выплат.

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