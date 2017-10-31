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31 октября, в 13:20
Новости

Собянин подписал постановление об увеличении пенсий в Москве

Также будет увеличено большинство соцвыплат

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении большинства социальных выплат в 2018 году, которое было принято на заседании президиума правительства российской столицы.

Так, со следующего года неработающие пенсионеры, проживающие в Москве 10 лет и более, будут получать на 21% больше — 17,5 тысячи рублей вместо 14,5 тысячи рублей. Выплаты на детей в малообеспеченных семьях вырастут в 3-5 раз, пособия на детей в многодетных семьях — в 2 раза, сообщает «Интерфакс».

«Большинство остальных выплат также увеличатся в два и более раза», — добавил Собянин и отметил, что экономика Москвы в последний период времени набирает обороты, а реальные доходы населения растут.

«К сожалению, это в меньшей степени касается малообеспеченных семей и пенсионеров», — заявил мэр на заседании и пояснил, что именно поэтому власти столицы приняли решение о существенном увеличении социальных выплат.

Ранее «Практика» писала о том, что российским учителям могут поднять зарплату до уровня госслужащих.


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Димон
Гость
Димон

А Москва и вся остальная Россия это до сих пор одно государство или все таки уже разные???? Наверное все таки разные..

1 день 22 часов назад
Светлана
Гость
Светлана

Опять Москва за счет всей России выезжает…..Наглости нет предела!!!

1 день 21 часов назад
Алла
Гость
Алла

Жилье-в Москве, зарплаты — в Москве, пенсии — в Москве, ну и так далее по всем позициям! Получается, остальные на приличную жизнь не заработали! Печально, но ощущение, что тебя в дерьмо макнули!

1 день 16 часов назад
Сергей
Гость
Сергей

Москвичам можно позавидовать..А в Екатеринбурге друг Куйвашев при падении рождаемости и доходов населения области …опять губернатор…и,опять …сказки и ложь!!

1 день 16 часов назад
Надежда
Гость
Надежда

А у нас в городе Грязовец, Вологодской обл. дали звание «Почетный гражданин» главе района за то, что всё развалено, вода из крана течет: в болоте — чище, тротуары и дороги ужасные, работы нет и т.д и т.п.. список огромный.

1 день 13 часов назад
wpDiscuz

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