Собянин поручил разобраться с причинами аварии у метро “Сходненская”

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил тщательно разобраться с причинами аварии на остановке у метро “Сходненская”.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Тwitter.

«Троим пострадавшим на остановке у метро “Сходненская” оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее, требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения», – написал Собянин.

Авария произошла возле станции метро “Сходненская”, в результате пострадали несколько человек человека. На месте происшествия работает полиция, уже прибыл заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.