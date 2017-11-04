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Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Российский государственный праздник отмечают 4 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил гостей и жителей российской столицы с государственным праздником Днем народного единства.

Поздравительная телеграмма выложена на официальном сайте мэра Москвы. Государственный праздник День народного единства отмечается 4 ноября с 2005 года. Его учредили в честь освобождения Москвы в 1612 году, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выгнало из города польских интервентов.

Собянин написал в телеграмме, что этот праздник напоминает о героических моментах истории России. «Подвиги народного ополчения навсегда останутся в истории России примером настоящего патриотизма, мужества и героизма», — сказал мэр Москвы. Традиции народного единства, по словам чиновника, создают устойчивый фундамент мира и процветания России.

 


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