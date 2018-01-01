Собянин рассказал, сколько человек встретили Новый год на улицах Москвы

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия на улицах столицы посетили 2,5 миллиона человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Twitter.

Собянин отметил, что праздничный фестиваль «Путешествие в Рождество» на этом не заканчивается.

«Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество», – написал мэр.

В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество. Полное расписание мероприятий – на https://t.co/7anNMVKv27 pic.twitter.com/oaPXSBoDCy — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 1, 2018

Также, как сообщает «Интерфакс», пресс-служба департамента транспорта Москва рассказала, что 2018 год в столичном метро и МЦК встретили почти 35 тысяч человек.