Собянин рассказал, сколько человек встретили Новый год на улицах Москвы

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия на улицах столицы посетили 2,5 миллиона человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Twitter.
Собянин отметил, что праздничный фестиваль «Путешествие в Рождество» на этом не заканчивается.
«Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество», – написал мэр.
В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество. Полное расписание мероприятий – на https://t.co/7anNMVKv27 pic.twitter.com/oaPXSBoDCy
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 1, 2018
Также, как сообщает «Интерфакс», пресс-служба департамента транспорта Москва рассказала, что 2018 год в столичном метро и МЦК встретили почти 35 тысяч человек.
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Я не удивляюсь. В Москву столько туристов приехало в этот год. Поезда были просто перезагружены!
Ой, это точно, Москва просто трещала по швам – гостей было море. Мы еле достали билеты москва санкт-петербург на частный поезд Гранд, чтобы тоже посетить столицу в эти новогодние дни!