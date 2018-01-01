Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 15:12
Новости

Собянин рассказал, сколько человек встретили Новый год на улицах Москвы

Об этом мэр столицы написал на своей странице в Twitter

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия на улицах столицы посетили 2,5 миллиона человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей  странице в социальной сети Twitter.

Собянин отметил, что праздничный фестиваль «Путешествие в Рождество» на этом не заканчивается.

«Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля #ПутешествиевРождество», – написал мэр.

Также, как сообщает «Интерфакс», пресс-служба департамента транспорта Москва рассказала, что 2018 год в столичном метро и МЦК встретили почти 35 тысяч человек.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
21 декабря, в 11:01
Праздничные мероприятия пройдут на Тверской с 31 декабря по 2 января
Новости
20 декабря, в 20:55
Собянин отправил в отставку глав трех районов Москвы
Новости
вчера в 11:10
На МКС отметят Новый год 15 раз

Оставить комментарий

avatar
Татьяна
Гость
Татьяна

Я не удивляюсь. В Москву столько туристов приехало в этот год. Поезда были просто перезагружены!

5 минут 41 секунд назад
Дмитрий
Гость
Дмитрий

Ой, это точно, Москва просто трещала по швам – гостей было море. Мы еле достали билеты москва санкт-петербург на частный поезд Гранд, чтобы тоже посетить столицу в эти новогодние дни!

32 секунд назад