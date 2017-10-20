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Соглашение о признании виз между Россией и Белоруссией введут до конца года

Эксперты встретятся и обсудят все детали визового режима

Белоруссия и Россия собираются подписать соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых каждой из стран гражданам других государств. До конца 2017 года эксперты двух стран встретятся и обсудят все детали российско-белорусского визового режима.

На территории России и Белоруссии уже несколько лет успешно работает соглашение о единой миграционной карте и соглашение о реадмиссии, по которому нелегальных мигрантов возвращают на родину. Только в 2016 году в Россию вернули 200 человек, а в Белоруссию — одного, пишет «Интерфакс» со ссылкой  на МВД республики.  Нарушителям навсегда запрещают въезд в Белоруссию.

За девять месяцев 2017 года въезд запретили уже 500 иностранным гражданам. А вот из России в республику нарушителей не высылали.


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