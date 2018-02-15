Сегодня:
$
Нефть
Золото
15 февраля, в 12:35
Новости

Сокращение штата: искусственный интеллект вытесняет сотрудников ПФР

В настоящее время достигнуто уже 17% сокращения штата

Пенсионный фонд России (ПФР) собирается сократить штат сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта в работу, связанную с назначением пенсий.

Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время использование роботизации является перспективной возможностью.

«Мы сейчас активно над этим работаем и укрупняем информационную систему», – сказал Дроздов.

Кроме того, он напомнил, что в Пенсионном фонде уже было сокращено 12 тысяч сотрудников из-за перевода администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу.

Также глава ПФР добавил, что на сегодняшний день из-за внедрения информационных технологий уже достигнуто 17% сокращения штата.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
10 февраля, в 13:18
Освобожден простоявший пять дней во льдах пассажирский теплоход
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar