Сокращение штата: искусственный интеллект вытесняет сотрудников ПФР

Пенсионный фонд России (ПФР) собирается сократить штат сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта в работу, связанную с назначением пенсий.

Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время использование роботизации является перспективной возможностью.

«Мы сейчас активно над этим работаем и укрупняем информационную систему», – сказал Дроздов.

Кроме того, он напомнил, что в Пенсионном фонде уже было сокращено 12 тысяч сотрудников из-за перевода администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу.

Также глава ПФР добавил, что на сегодняшний день из-за внедрения информационных технологий уже достигнуто 17% сокращения штата.