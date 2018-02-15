Сокращение штата: искусственный интеллект вытесняет сотрудников ПФР

Пенсионный фонд России (ПФР) собирается сократить штат сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта в работу, связанную с назначением пенсий.
Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов, сообщает ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время использование роботизации является перспективной возможностью.
«Мы сейчас активно над этим работаем и укрупняем информационную систему», – сказал Дроздов.
Кроме того, он напомнил, что в Пенсионном фонде уже было сокращено 12 тысяч сотрудников из-за перевода администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу.
Также глава ПФР добавил, что на сегодняшний день из-за внедрения информационных технологий уже достигнуто 17% сокращения штата.
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