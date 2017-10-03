Соловьев стал лучшим интервьюером на российском ТВ

Журналист Владимир Соловьев признан лучшим интервьюером на российском телевидении. Его удостоили премии ТЭФИ в номинации «Интервьюер».

Церемония награждения лауреатов прошла в кинотеатре «Россия», сообщает РИА Новости. У Владимира Соловьева была достойная конкуренция. За статуэтку «Орфея» боролись Наиля Аскер-Заде (ведущая программы «Рабочий полдень») и Юлия Меньшова (ведущая программы «Наедине со всеми»).

В номинации «информационно-аналитическая итоговая программа» победили «Вести недели», лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы признали Андрея Доброва, а приз среди ведущих информационных программ получил Дмитрий Борисов.

ТЭФИ расшифровывается как «Телевизионный ЭФИр». Это самая известная телевизионная премия, которую присуждают за высшие достижения в области телевизионных искусств. ТЭФИ была учреждена еще в 1994 году Фондом «Академия Российского телевидения». С тех пор каждый год количество номинаций в ней меняется, но победители традиционно награждаются статуэткой «Орфей», которую выполнил из бронзы Эрнст Неизвестный.