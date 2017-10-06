Сообщать о нетрезвом водителе на Урале можно по Viber или WhatsApp

В Свердловской области жители и гости региона могут сообщать о пьяных водителях за рулем через мессенджеры Viber или Wats App.

Для этого ГИБДД выделила специальный телефон 8-902-27-61-391, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». На этот номер можно отправлять SMS-уведомления. Сообщать можно не только о водителях, но и пешеходах, которые ночью гуляют по трассам без светоотражающих элементов на одежде.

Сообщения принимают круглосуточно без перерывов и выходных. Инспекторы ГИБДД будут незамедлительно реагировать на все сообщения и выезжать к месту нахождения водителя или пешехода.

Такие меры приняты в рамках мероприятия по улучшению безопасности на дорогах Свердловской области. В 2017 году на дорогах региона погибли более 90 пешеходов, попав под колеса автомобиля.