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11 декабря, в 16:07
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Сообщение о взрыве на Манхеттене проверяет полиция Нью-Йорка

Он произошел на автовокзале Порт-Аторити

Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение о взрыве на Манхеттене.

Об этом сообщается  на странице полиции в Twitter. «NYPD отреагировала на сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице Манхеттена. В это время эвакуируются линии A, C и E. Информация является предварительной», – сказано в сообщении.

Взрыв произошел в понедельник, 11 декабря, на автовокзале Порт-Аторити, расположенном в Манхэттене недалеко от  Таймс-сквер. Он считается самым крупным автобусным терминалом США.

Никаких сведений о пострадавших пока нет. Полиция обещает сообщать подробности произошедшего по мере поступления данных.


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