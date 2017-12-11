Сообщение о взрыве на Манхеттене проверяет полиция Нью-Йорка

Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение о взрыве на Манхеттене.

Об этом сообщается на странице полиции в Twitter. «NYPD отреагировала на сообщения о взрыве неизвестного происхождения на 42-й улице Манхеттена. В это время эвакуируются линии A, C и E. Информация является предварительной», – сказано в сообщении.

Взрыв произошел в понедельник, 11 декабря, на автовокзале Порт-Аторити, расположенном в Манхэттене недалеко от Таймс-сквер. Он считается самым крупным автобусным терминалом США.

Никаких сведений о пострадавших пока нет. Полиция обещает сообщать подробности произошедшего по мере поступления данных.