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Соревнования пенсионеров по компьютерному многоборью прошли на Урале

Конкурс организован для повышения компьютерной грамотности

В Свердловской области прошли соревнования по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Победителями региональных соревнований стали Татьяна Сергеева из Тагила и Любовь Захвашкина из Туринского района, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Площадкой мероприятия стала свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени Крапивина. В соревновании приняли участие 12 пенсионеров. Они представляли каждый управленческий округ Свердловской области.

Конкурс был организован для повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста.

Директор центра соцпомощи Семен Белкин подчеркнул, что конкурсанты из Свердловской области стабильно показывают высокий результат на федеральном этапе соревнования. Сейчас ведется подготовка к участию во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Участники соревнований показали навыки работы с порталом государственных услуг и в интернете с применением поисковой системы Яндекс.

 


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