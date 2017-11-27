Состоялась помолвка принца Гарри и Меган Маркл

Состоялась помолвка принца Гарри с актрисой Меган Маркл. Их свадьба запланирована на весну 2018 года.

Об этом в понедельник утром объявил отец Гарри принц Чарльз, сообщает портал Le Figaro. «Принц Гарри сообщил королеве Великобритании и другим близким родственникам семьи о своем желании взять в жены Меган Маркл. Принц Гарри также попросил руки Меган у ее родителей и получил их благословение», – говорится в заявлении.

33-летний Гарри и 36-летний Меган Маркл, известная своей ролью в телевизионном сериале США «Форс-мажоры», после церемонии бракосочетания будут жить в коттедже Ноттингем в Кенсингтонском дворце.

Точную дату свадьбы объявят чуть позже.

Ранее «Практика» сообщала, что в июле 2017 года королева Елизавета II отказала в разрешении Гарри заключать брак с Меган Маркл. На что принц заявил, что готов отречься от всех своих королевских обязанностей и титула, если королева не изменит свое решение.