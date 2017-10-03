Состоялась церемония вручения премии ТЭФИ-2017

Во вторник, 3 сентября, в Москве прошла очередная премия ТЭФИ, утвержденная Фондом «Академия Российского телевидения» в декабре 1994 года.

В номинации «Журналистское расследование» награда досталась проекту «Слепые мулы» (РЕН ТВ), этот же телеканал удостоился номинации «Эфирный/неэфирный промоушн» за проект «РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют», где художник рисовал для канала комичные анимационные заставки, сообщает ТАСС.

Проект Саиды Медведевой и Андрея Колесникова «Наина Ельцина. История в любви» («Россия 1») стал победителем в номинации документальных фильмов, а награду за лучший «Телевизионный проект о спорте» получил Александр Карелин за «Поединок с самим собой» (Матч ТВ).

Телепроект «Отель последней надежды» режиссера Петра Амелина назвали победителем в номинации лучший «Дневной сериал».

Ранее «Практика» освещала вручение первой премии «ТЭФИ-Бессмертный полк».