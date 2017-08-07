Состоятельные горожане заплатят за ремонт метро в Нью-Йорке

Мэр американского города Нью-Йорк Билл Ди Блазио предложил увеличить дополнительный налоговый сбор с богатых горожан. Полученные средства он предлагает направить на ремонт транспортной инфраструктуры.

Американское информагенство UPI сообщает, что ухудшающееся состояние автобусного парка и системы метрополитена Нью-Йорка стали предметом конфликта между мэром и губернатором штата Эндрю Куомо. Ди Блазио предлагает увеличить налоговую надбавку на состоятельных горожан с 3,3 до 4,9% от дохода. Это позволит получить более $600 млрд в 2018 году, которые направят на ремонт и модернизацию метро и автобусов.

Неудовлетворительное состояние систем автобусного сообщения и метрополитена в Нью-Йорке уже стали причиной ряда аварий и несчастных случаев, как пишет UPI.

Реформа коснется 32 тысяч горожан, или 1% жителей города, с доходом выше установленного значения. Для реализации нововведений потребуется одобрение городских законодателей. Источник в городском сенате утверждает, что инициатива будет поддержана, несмотря на то, что мэр является демократом, а большинство в сенате принадлежит республиканцам.

Мэр Ди Блазио в июле принял участие в протестах против президента Трампа, как сообщала «Практика».