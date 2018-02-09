Sotheby’s выставит на торги самый редкий белый бриллиант

В субботу, 10 февраля, Sotheby’s проведет в Лондоне торги, на которых выставит самый редкий белый бриллиант весом 102 карата.

Устроители аукциона ожидают, что непревзойденный алмаз, размером с большую клубнику, достигнет рекордной цены в $33,7 миллионов, сообщает Тovima.gr.

Предыдущий рекорд принадлежит белому овальному бриллианту в 163 карата, который был продан в 2013 году на аукционе в Гонконге.

«Камень был продан в Гонконге за $260 тысяч долларов за карат, установив мировой рекорд для среди бесцветных алмазов. Новый камень круглой формы не имеет недостатков, поэтому цена на него может быть выше рекордной», – сказал председатель Sotheby’s Пат Вонг.

Белый бриллиант, который выставят на аукционе, стал единственным 100-каратным камнем, получившим наибольший балл по каждому критерию.