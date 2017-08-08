Сотрудникам Росгвардии вручили награды за обезвреживание «банды ГТА»

Служащие Росгвардии, которые остановили атаку «банды ГТА» в здании Московского областного суда во вторник, 1 августа, получили награды.

Об этом РИА Новости рассказали в департаменте ведомства, которое занимается взаимодействием со СМИ.

Отмечается, что первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов во вторник, 8 августа, посетил Сергиево-Посадский ОМОН. Там он возложил цветы к мемориалу погибшим служащим, а также поговорил с командованием и сотрудниками отряда.

«На торжественном построении первый заместитель директора Росгвардии вручил бойцам и командирам Сергиево-Посадского ОМОН Росгвардии, проявившим мужество и профессионализм при обезвреживании вооруженных преступников, медаль «За проявленную доблесть» II степени и благодарность от директора Федеральной службы войск национальной гвардии», — приводит сообщение ведомства информационное агентство.

Также известно, что в скором времени сотрудники ОМОН будут приставлены к государственным наградам.

В заключение Меликов подчеркнул самоотверженность, решительность и смелые действия бойцов ОМОН «Пересвет», а также поблагодарил их.

Ранее «Практика» писала о том, что суд перенес рассмотрение дела «банды ГТА».