Сотрудники банков прокомментировали возможное отключение России от SWIFT

Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ, признал реальной возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT. Вместе с тем, Дворкович заявил, что российские финансовые институты и организации готовы к такому повороту событий, хотя это и замедлит работу банков, которым придется применять устаревшие технические средства.

Praktika.ru спросила работников банковской сферы, что они думают об угрозах отключить Россию от SWIFT и готовы ли их организации к такому событию.

“Они там совсем с ума посходили?” – эмоционально отреагировала на инициативы “западных партнеров” сотрудница одной из кредитных организаций. Она пояснила, что такой шаг (отключение от SWIFT) повлечет неудобства в первую очередь для западных компаний, которым придется заводить рублевые счета для работы в РФ (“Тогда иностранным компаниям придётся заводить счета в рублях, как это вообще все будет выглядеть?”). Гражданам России, в свою очередь, будет сложно проводить какие-либо операции с валютой на своих счетах – фактически осложнятся все операции кроме простого хранения. Тем не менее, в этом банке “переживут” возможное отключение от SWIFT и – хоть и со сложностями – продолжат предоставлять финансовые услуги населению.

Еще один банковский работник пожелал остаться неназванным, однако также подтвердил, что банковская система РФ успешно справится с отключением от SWIFT, а труднее всего будет иностранным компаниям. “Если они готовы осуществлять переводы по нашим стандартным реквизитам, то ок (пусть отключают)”, – в частности, сказал собеседник Praktika.ru.