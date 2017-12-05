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05 декабря, в 15:27
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Сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела

Открыто уголовное дело по статье 159 УК РФ

Сотрудники ФСБ и службы безопасности МВД расследуют уголовное дело, которое было возбуждено в отношении руководителя Экспертного центра МВД России и его заместителя.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского ведомства Ирину Волк. Представитель МВД рассказала, что открыто уголовное дело по статье 159 УК РФ.  В мошенничестве и финансовом злоупотреблении во время проведения госзакупок оборудования для Экспертного центра подозревают генерал-лейтенанта полиции Петра Гришина и его заместителя полковника полиции Олега Мазура.

Сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ проводят следственные мероприятия, ведутся обыски в служебных кабинетах подозреваемых, а также по местам их проживания.

Также Волк сообщила, что ранее генерал-лейтенант полиции Петр Гришин написал рапорт об освобождении от занимаемой должности.

 

 


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