Сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела

Сотрудники ФСБ и службы безопасности МВД расследуют уголовное дело, которое было возбуждено в отношении руководителя Экспертного центра МВД России и его заместителя.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского ведомства Ирину Волк. Представитель МВД рассказала, что открыто уголовное дело по статье 159 УК РФ. В мошенничестве и финансовом злоупотреблении во время проведения госзакупок оборудования для Экспертного центра подозревают генерал-лейтенанта полиции Петра Гришина и его заместителя полковника полиции Олега Мазура.

Сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ проводят следственные мероприятия, ведутся обыски в служебных кабинетах подозреваемых, а также по местам их проживания.

Также Волк сообщила, что ранее генерал-лейтенант полиции Петр Гришин написал рапорт об освобождении от занимаемой должности.