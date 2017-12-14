Сотрудники МИД России спасли сову от ворон

Сотрудники российского МИД спасли сову от стаи ворон в Москве.

О происшествии рассказала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова. В “спасательной операции” приняли участие пятеро сотрудников департамента информации МИД. Сова сидела на дереве возле первого корпуса ведомства, отбиваясь от стаи агрессивных ворон.

Дипломатам удалось снять птицу с ветки невредимой. По словам Марии Захаровой, сову направят на реабилитацию в государственный питомник в деревне Андреевка.