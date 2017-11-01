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Сотрудники NASA открыли 20 потенциальных «двойников» Земли

Одна из планет очень похожа на нашу, поэтому ученные считают, что на ней может зародиться жизнь

Научной команде телескопа «Кеплер» удалось открыть 20 ранее неопознанных планет, похожих по различным параметрам на Землю.

Об этом говорится в статье, которая опубликована в журнале Astrophysical Journal Supplement. Отмечается, что планеты были открыты благодаря новой методике анализа снимков.

Руководитель миссии «Кеплер» Джеф Кофлин рассказал, что одна из обнаруженных планет, которую назвали KOI-7923.01, в теории способна поддерживать жизнь. У нее очень похожие параметры с Землей, поэтому на ней в перспективе может зародиться жизнь, при условии, что там есть вода.

Он отметил, что большинство обнаруженных планет находятся на далеком расстоянии от светила, в связи с этим они успели совершить только несколько оборотов вокруг своей звезды.

Эти планеты практически невозможно открыть, если использовать стандартную методику поиска, так как сигнал о их существовании будет постоянно «забиваться» шумом.

В начале 2017 года исследователям удалось разработать алгоритм, который позволяет ликвидировать подобные шумы, что позволяет открывать экзопланеты, расположенные на большом расстоянии от звезд.


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