Сотрудники NASA открыли 20 потенциальных «двойников» Земли

Научной команде телескопа «Кеплер» удалось открыть 20 ранее неопознанных планет, похожих по различным параметрам на Землю.

Об этом говорится в статье, которая опубликована в журнале Astrophysical Journal Supplement. Отмечается, что планеты были открыты благодаря новой методике анализа снимков.

Руководитель миссии «Кеплер» Джеф Кофлин рассказал, что одна из обнаруженных планет, которую назвали KOI-7923.01, в теории способна поддерживать жизнь. У нее очень похожие параметры с Землей, поэтому на ней в перспективе может зародиться жизнь, при условии, что там есть вода.

Он отметил, что большинство обнаруженных планет находятся на далеком расстоянии от светила, в связи с этим они успели совершить только несколько оборотов вокруг своей звезды.

Эти планеты практически невозможно открыть, если использовать стандартную методику поиска, так как сигнал о их существовании будет постоянно «забиваться» шумом.

В начале 2017 года исследователям удалось разработать алгоритм, который позволяет ликвидировать подобные шумы, что позволяет открывать экзопланеты, расположенные на большом расстоянии от звезд.