Сотрудники NASA поделились страшными «голосами» планет

Специально к Хэллоуину аэрокосмическое агентство NASA выпустило плейлист с музыкой планет и комет.

Как сообщает портал N+1, в подборку вошло 22 трека, и звуки там действительно жуткие.

Специалисты агентства пояснили, что данные записи были получены с помощью оборудования, установленного на космических станциях и регистрирующего радиоизлучение различных объектов Солнечной системы. Затем эти сигналы были преобразованы в звуковые.

Представители NASA считают, что звуки «воющих планет» и свистящего гелия способны напугать даже самых стойких.

Например, в список аудиозаписей попал «Рев Юпитера», появившийся благодаря двухчасовому переходу ударной волны, «Мелодия кометы», открытой в 1867 году, «Хрип Сатурна», записанный бортовым инструментом космического аппарата, изучавшего эту планету с 2004 года, и другие не менее устрашающие звуки.