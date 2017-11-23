Сегодня:
$
Нефть
Золото
23 ноября, в 18:04
Новости

Сотрудников Минтруда в Москве эвакуировали из здания из-за угрозы взрыва

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке поступило на электронную почту

В четверг, 23 ноября, из здания Минтруда РФ на Ильинке, 21 из-за сообщения неизвестного о якобы заложенной в нем взрывчатке было эвакуировано порядка 200 человек, проинформировали в пресс-службе ведомства.

“Поступило сообщение на электронную почту о возможном взрыве. Проведена эвакуация работников. Работают специальные службы”, – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В середине сентября либерально-демократическая партия России (ЛДПР) призвала думские фракции и правоохранительные органы ужесточить наказание за телефонный терроризм, приравняв ложные сообщения об угрозах к пособничеству террористам.

Ранее «Практика» писала о том, что депутаты Мосгордумы намерены до 1 декабря обратиться в Госдуму с предложением ужесточить наказание за телефонный терроризм.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar