Социальная сеть для ученых заработает в 2019 году

Социальная платформа для ученых, на которой можно будет подать заявку на грант, найти работу или зайти в международные базы данных, начнет работу в 2019 году.

Об этом в среду, 25 октября, рассказала первый заместитель министра Минобрнауки Валентина Переверзева, сообщает ТАСС. Она выступила на II Всероссийской конференции молодых ученых по проблемам реализации разработок по приоритетным направлениям развития науки и технологий.

Переверзева отметила, что с 2019 года заработает национальная платформа для молодых инженеров, ученых и технологических предпринимателей. Она разработана для общения научных сотрудников, студентов и предпринимателей. Также там можно будет запросить доступ к важнейшим базам данных, подобрать подходящую работу в научной организации и оставить заявку на получение гранта.

Научно-практическая конференция открылась в Москве 25 октября. Она организована для продвижения технологических проектов и интеллектуальных продуктов молодых ученых.