Совбез ООН в очередной раз ужесточил санкции против КНДР

Совет безопасности ООН отреагировал на очередные ядерные испытания в КНДР и принял решение ужесточить санкции против этой страны.

Как сообщает ТАСС, мнение о том, что Северная Корея больше не будет проводить пусков баллистических ракет, было высказано Совбезом в ультимативной форме. Соответствующий проект резолюции, предложенный США, был поддержан единогласно.

Согласно резолюции, на КНДР налагаются очередные серьезные ограничения в сфере импорта топлива и нефтепродуктов. Также Совбез призвал к высылке северокорейских рабочих из стран, где таковые имеются. Это предлагается сделать до 2019 года.