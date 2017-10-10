Совет Безопасности ООН одобрил план урегулирования ливийского кризиса

Совет Безопасности ООН одобрил план урегулирования кризиса в Ливии. По этому плану, выйти из кризиса страна сможет, пересмотрев политическое соглашение двухлетней давности, из-за которого две стороны никак не могут примириться. На заседании отметили, что военного решения у кризиса быть не может, поэтому стоит воздержаться от любых актов насилия или агрессивных действий.

Также СБ подчеркнул, что ливийцам нужно сообща работать в духе компромисса и участвовать в политическом процессе согласно плану, пишет ТАСС. К слову, согласно одобренному плану, в стране ожидается пересмотр конституции, а также подготовка к парламентским и президентским выборам. Кроме того, будет проведена конференция с участием основных политических сил и организаций гражданского общества, а также — внесены поправки в политическое соглашение 2015 года.

На данный момент в стране царит двоевластие: Правительство национального согласия делит власть с «восточным кабмином». Такая ситуация установилась в стране после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи.