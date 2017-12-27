Совет директоров “Транснефти” расширят

На сайте Правительства России опубликовано распоряжение № 2947-р “О выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО “Транснефть”, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. Поскольку государству принадлежит 100% акций ПАО “Транснефть”, правительство вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров.

Как указано в распоряжении, в совет директоров “Транснефти” могут войти исполнительный директор Nord Stream AG Матиас Варниг, помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Дарья Василевская, гендиректор ООО “УК РФПИ” Кирилл Дмитриев, министр энергетики Александр Новак, президент “Транснефти” Николай Токарев, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль (независимый директор), бывший президент “Башнефти” Александр Корсик (независимый директор), председатель совета директоров “Совкомфлота” Илья Клебанов (независимый директор).

По неофициальной информации, в правительстве обсуждается директива о расширении состава совета директоров “Транснефти”, и бывший губернатор Нижегородской области как раз и может стать девятым членом совета.