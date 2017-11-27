Совет Европы готов помочь России в борьбе за права женщин

Глава директората Совета Европы по вопросам демократии Марья Руотанен заявила о готовности поделиться с Россией опытом борьбы за права женщин.

Как передает РИА Новости, Руотанен в ходе встречи с представителями Совета Федерации заявила, что организация может предложить РФ проект национальной стратегии, охватывающей многие сферы, призванные помочь в решении профессиональных проблем и вопросов противодействия семейному насилию.

“Есть некоторые конкретные области, которые мы в Совете Европы знаем хорошо, мы готовы поделиться опытом”, — заявила она.

Также член Совета Европы напомнила, что ранее организация опубликовала доклад о гендерном равенстве в принятии политрешений, и порекомендовала ознакомиться с ним представителям других стран.