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14 декабря, в 12:52
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Совет Федерации одобрил проект о назначении даты выборов на 18 марта

Постановление рекомендовали рассмотреть и принять 15 декабря

В четверг, 14 декабря, состоялось заседание комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором был одобрен проект постановления о назначении даты выборов президента России на 18 марта 2018 года.

Как сообщает ТАСС, комитет порекомендовал рассмотреть постановление и принять его на следующем заседании, которое пройдет в пятницу, 15 декабря.

Руководитель комитета Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации, согласно Конституции РФ и закону о выборах президента России, примет решение о назначении даты выборов 15 декабря.

Ранее Praktika.ru писала, что 14 декабря в Москве проходит традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.


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