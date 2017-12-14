Совет Федерации одобрил проект о назначении даты выборов на 18 марта

В четверг, 14 декабря, состоялось заседание комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором был одобрен проект постановления о назначении даты выборов президента России на 18 марта 2018 года.

Как сообщает ТАСС, комитет порекомендовал рассмотреть постановление и принять его на следующем заседании, которое пройдет в пятницу, 15 декабря.

Руководитель комитета Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации, согласно Конституции РФ и закону о выборах президента России, примет решение о назначении даты выборов 15 декабря.

Ранее Praktika.ru писала, что 14 декабря в Москве проходит традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.