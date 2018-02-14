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14 февраля, в 14:06
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Совфед: многофункциональные центры получат еще одну функцию

Она поможет гражданам России существенно экономить свое время

В среду, 14 февраля, Совет Федерации одобрил закон, который дает многофункциональным центрам возможность принимать платежи за государственные и муниципальные услуги.

«Многофункциональные центры получат еще одну функцию и станут еще удобнее для граждан», — отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

По словам Кареловой, среди услуг, которые оказывают МФЦ, некоторые являются платными. Оплатить их можно было оплатить через банкомат или в отделении банка. Это создавало неудобства. Новый закон дает возможность оплачивать услуги в МФЦ при оформлении документов.

Госдума рассматривает еще один законопроект, принятие которого даст возможность оплачивать через МФЦ налоговые платежи.


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