Совфед: многофункциональные центры получат еще одну функцию

В среду, 14 февраля, Совет Федерации одобрил закон, который дает многофункциональным центрам возможность принимать платежи за государственные и муниципальные услуги.

«Многофункциональные центры получат еще одну функцию и станут еще удобнее для граждан», — отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

По словам Кареловой, среди услуг, которые оказывают МФЦ, некоторые являются платными. Оплатить их можно было оплатить через банкомат или в отделении банка. Это создавало неудобства. Новый закон дает возможность оплачивать услуги в МФЦ при оформлении документов.

Госдума рассматривает еще один законопроект, принятие которого даст возможность оплачивать через МФЦ налоговые платежи.