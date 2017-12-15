Совфед назначит дату выборов и выслушает Лаврова

Совет Федерации РФ рассмотрит вопрос о назначении даты выборов президента на пленарном заседании 15 декабря.

Об этом сообщает ТАСС. Предполагается, что Совфед утвердит датой выборов 18 марта 2018 года. В обсуждении этого вопроса примет участие глава Центризбиркома Элла Памфилова. Согласно регламенту, для решения вопроса о дате выборов необходимо большинство сенаторских голосов.

Также на пленарном заседании Совфеда ожидается выступление Сергея Лаврова. Глава МИД расскажет об актуальных проблемах внешней политики.