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Совфед попросил вернуть Керимова в Россию

По первому требованию он будет приезжать во Францию

Совет Федерации России попросил руководство Франции вернуть российского сенатора Сулеймана Керимова в Россию.

С таким заявлением выступила в понедельник, 25 декабря, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на пресс-конференции. Совфед готов дать гарантии, что при первой необходимости Керимов будет приезжать во Францию. “Совфед просит власти Франции разрешить Сулейману Керимову вернуться в нашу страну под гарантии России, что он будет при первой необходимости приезжать во Францию”, — сказала Матвиенко.

Она также отметила, что Совет Федерации проводит консультацию в Конституционном суде, по поводу того, есть ли основания, согласно российскому закону, для прекращения полномочий сенатора.

По словам Матвиенко, Генпрокуратура России уже направила обращение в Минюст Франции с просьбой о передаче уголовного дела по Керимову в Россию для проведения следствия.


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