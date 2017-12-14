Совфед рассмотрит вопрос о расширении базы РФ в сирийском Тартусе

Совет Федерации РФ рассмотрит внесенный в среду президентом Владимиром Путиным проект ратификации соглашения с Сирией о расширении российской военно-морской базы в Тартусе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, проект рассмотрят на заседании 26 декабря. Все необходимые юридические формальности по решению должны быть завершены до конца года.

Как ранее сообщала Praktika.ru, президент России Владимир Путин распорядился начать вывод группировки российских войск из Сирии. Персонал базы в Тартусе, однако, будет пребывать там на постоянной основе.