Сегодня:
$
Нефть
Золото
14 декабря, в 20:19
Новости

Совфед рассмотрит вопрос о расширении базы РФ в сирийском Тартусе

До конца года будут завершены все необходимые юридические процедуры

Совет Федерации РФ рассмотрит внесенный в среду президентом Владимиром Путиным проект ратификации соглашения с Сирией о расширении российской военно-морской базы в Тартусе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, проект рассмотрят на заседании 26 декабря. Все необходимые юридические формальности по решению должны быть завершены до конца года.

Как ранее сообщала Praktika.ru, президент России Владимир Путин распорядился начать вывод группировки российских войск из Сирии. Персонал базы в Тартусе, однако, будет пребывать там на постоянной основе.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar