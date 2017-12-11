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11 декабря, в 17:54
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Создание Евразийского альянса омбудсменов оценили аналитики

Ранее в Москве страны-участницы подписали соответствующий меморандум на конференции по правам человека

Эксперты-аналитики ИАЦ дали оценку меморандуму о создании Евразийского альянса омбудсменов, подписанного 5 декября в Москве на конференции по защите прав человека.

Документ подписали Россия, Армения, Киргизия и Турция. По словам участников, новый альянс должен укрепить национальные институты в области защиты прав человека.

Аналитики ИАЦ особо отмечают участие Анкары в проекте. Координация членов ЕАЭС по различным вопросам явлется делом привычным, однако данный меморандум делает особенным подпись Турции. “Это является хорошим сигналом для регулирования и решения многих евразийских проблем”, – отметили эксперты ИАЦ.  Также меморандум свидетельствует о все более тесном сближении членов ЕАЭС и Турции в политике и экономике.


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