Создание Евразийского альянса омбудсменов оценили аналитики

Эксперты-аналитики ИАЦ дали оценку меморандуму о создании Евразийского альянса омбудсменов, подписанного 5 декября в Москве на конференции по защите прав человека.

Документ подписали Россия, Армения, Киргизия и Турция. По словам участников, новый альянс должен укрепить национальные институты в области защиты прав человека.

Аналитики ИАЦ особо отмечают участие Анкары в проекте. Координация членов ЕАЭС по различным вопросам явлется делом привычным, однако данный меморандум делает особенным подпись Турции. “Это является хорошим сигналом для регулирования и решения многих евразийских проблем”, – отметили эксперты ИАЦ. Также меморандум свидетельствует о все более тесном сближении членов ЕАЭС и Турции в политике и экономике.