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08 октября, в 10:59
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SpaceX отложила запуск Falcon 9

Летательный аппарат должен был вывести на орбиту телекоммуникационный спутник

SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105. Старт должен был произойти 7 октября.

Теперь предполагаемый запуск аппарата предварительно намечен на 11 октября. В компании не раскрывают подробностей переноса старта, заявляя лишь, что SpaceX потребовалось дополнительное время для подготовки полета, сообщает ТАСС.

SES-11/EchoStar 105 — это аппарат двойного назначения, который должен заменить спутники AMC-15 (принадлежит EchoStar) и AMC-18 (является собственностью люксембургской компании SES).

Это уже не первый подобный перенос от SpaceX. В конце февраля 2017 года компания остановила запуск космического корабля Dragon к МСК за 13 секунд до старта из-за возникших неполадок.

Ранее «Практика» писала о том, что американская компания SpaceX намерена колонизировать Марс к 2024 году.


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